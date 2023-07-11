В среду в Якутске вновь обещают грозу и сильный ветер

Фото: KP.RU

В среду, 12 июля, в столице республики прогнозируют дожди и порывистый ветер до 17 метров в секунду.

— Утром и днем кратковременный дождь, гроза, ветер южный 4-9 м/с, при грозе порывы 15-17 м/с. Ночью +17+19°, днем +28+30°, — сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 11 июля воздух в Якутске прогрелся до 29 градусов, при этом скорость ветра составляла 5 метров в секунду.

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