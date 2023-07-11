Близ села Хордогой Сунтарского района Якутии локализован природный пожар

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Сунтарском районе близ села Хордогой локализован природный пожар, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

В местности были задействованы сотрудники МЧС России, Службы спасения Якутии, лесопожарные формирования и местное население.

На протяжении нескольких дней они проводили прокладку минерализованных полос вдоль фронта пожара, встречный отжиг и дальнейшее окарауливание.

Администрация наслега привлекла тяжелую технику, в результате получилось окольцевать пожар со всех сторон и успешно его локализовать. В дальнейшем будут проводится работы по ликвидации очагов пожара.

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