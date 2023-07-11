В Якутии управляющая компания заплатит более 1,2 миллионов за разлив канализации

Ответственность за крупный розлив канализационных вод в селе Тополиное понесла управляющая компания Фото: Иван МАКЕЕВ

Управляющая компания «Лидер Плюс» попыталась оспорить вину за причинение вреда окружающей среде, сообщает пресс-служба Верховного суда Якутии.

В марте 2021 года во время рейда инспекция государственного экологического надзора обнаружила разлив канализационных вод по улице Набережная. Как выяснилось, переполнилась накопительная емкость, и нечистоты разлились вокруг нее по почве. Площадь загрязнения была достаточно крупной – 21 метр на 32,6 метра, глубина пропитки – 0-15 см.

Постановлением госинспектора директор управляющей компании «Лидер Плюс» привлечен к ответственности по части 2 статьи 8.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Кроме того, районный суд оштрафовал предприятие по иску и.о. прокурора Томпонского района. За ущерб нанесенный экологии компания должна была выплатить 1 201 473 рублей в бюджет сельского поселения.

Не согласившись с этим, «Лидер Плюс» подала апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Якутии оставила решение без изменения, а жалобу ответчика – без удовлетворения.

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