Двое мужчин выплатят в бюджет Амгинского района 90 тысяч рублей

Фото: mir-znaniy.com

Двое жителей Якутии выплатят 90 000 рублей в доход бюджета Амгинского района в счет возмещения вреда, причиненного животному миру, сообщает пресс-служба Верховного суда республики.

В сентябре 2021 года госинспекторы охраны окружающей среды и участковый полиции на реке Амга остановили резиновую надувную лодку с мотором, где находились двое мужчин.

В лодке была обнаружена разделанная часть дикого животного. Мужчины рассказали, что во время рыбалки они наткнулись на берегу реки Амга на подраненного дикого северного оленя и решили добить его из ружья.

На тот момент у мужчин не было разрешения на ношение огнестрельного гладкоствольного ружья, охотничьего билета и соответствующего разрешения, то есть они добыли оленя незаконно.

Верховный суд Якутии оставил без изменения решение суда первой инстанции. С ответчиков взыскано 90 000 рублей в доход бюджета Амгинского района. Кроме того, каждый ответчик выплатит в доход местного бюджета государственную пошлину в размере 1450 рублей.

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