11 июля температура воздуха в Якутске достигнет плюс 32 градусов

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 11 июля в столице республики ожидается плюс 30-32 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, днем порывы 7-12 м/с. Ночью +14+16°, днем +30+32°», — говорится в прогнозе.

Сегодня вечером в шесть часов в городе зафиксировано плюс 29 градусов, ветер 3 м/с.

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