Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Якутия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Якутия
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 июля 2023 10:32

11 июля температура воздуха в Якутске достигнет плюс 32 градусов

Прогнозируются порывы ветра до 7-12 м/с
Мария МАКАРОВА
Фото: t.me/photo_yakutsk

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 11 июля в столице республики ожидается плюс 30-32 градуса, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер юго-западный 2-7 м/с, днем порывы 7-12 м/с. Ночью +14+16°, днем +30+32°», — говорится в прогнозе.

Сегодня вечером в шесть часов в городе зафиксировано плюс 29 градусов, ветер 3 м/с.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.