В Якутии запущен проект по испытанию беспилотных летательных аппаратов

Фото: t.me/aisen_nikolaev

В республике первым российским оператором беспилотников «БАС» запущен проект по испытанию беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем официальном телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.

На ПМЭФ Якутия заключила соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации.

Фото: t.me/aisen_nikolaev

Компания «БАС» («Беспилотные авиационные системы») провела испытания в Томпонском районе. Главе Якутии продемонстрировали способности беспилотников на испытательном полигоне Северо-Восточного Федерального университета, видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале.

Компания после испытаний готова приступить к оказанию услуг с применением беспилотников. Это мониторинг лесных пожаров, подсчет поголовья диких животных и доставка грузов в труднодоступные районы Якутии.

К испытательным работам в республике скоро приступят и другие компании.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Беспилотники и креативная индустрия. Якутия и АСИ обсудили сотрудничество по приоритетным проектам (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.