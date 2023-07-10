В Якутии запущен проект по испытанию беспилотных летательных аппаратов

Фото: t.me/aisen_nikolaev
В республике первым российским оператором беспилотников «БАС» запущен проект по испытанию беспилотных летательных аппаратов, сообщил в своем официальном телеграм-канале глава Якутии Айсен Николаев.
На ПМЭФ Якутия заключила соглашение с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК) о сотрудничестве в сфере беспилотной авиации.
Фото: t.me/aisen_nikolaev
Компания «БАС» («Беспилотные авиационные системы») провела испытания в Томпонском районе. Главе Якутии продемонстрировали способности беспилотников на испытательном полигоне Северо-Восточного Федерального университета, видео можно посмотреть на нашем телеграм-канале.
Компания после испытаний готова приступить к оказанию услуг с применением беспилотников. Это мониторинг лесных пожаров, подсчет поголовья диких животных и доставка грузов в труднодоступные районы Якутии.
К испытательным работам в республике скоро приступят и другие компании.
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