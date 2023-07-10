В Якутске заделали ямы на 35 улицах

Фото: мэрия Якутска

На 10 июля в Якутске завершен ямочный ремонт улично-дорожной сети по 35 улицам на общей площади порядка 12 тысяч кв. метров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Якутска со ссылкой на МКУ «СЭГХ».

По словам руководителя МКУ «СЭГХ» Владимира Аммосова, работы идут без остановок, ямы и выбоины ремонтируют подрядные организации АО «Якутдорстрой», АО «РИК Автодор», ДРСУ «Сэттэ» и ЗАО «Дороги Саха».

– Участки для ремонта отбираются на основании постоянного мониторинга состояния дорожной сети, а также по предписаниям, выдаваемым Управлением ГИБДД МВД по Якутии, и, конечно же, по жалобам горожан. Особое внимание уделяется участкам с наиболее интенсивным движением транспорта, – отметил Аммосов.

Сегодня, 10 июля, работы по ямочному ремонту дорог ведутся по улицам Красильникова и на Покровском тракте.

Дорожные дефекты полностью устранены по улицам Хабарова, Быковского, Гагарина, Богатырева, Лермонтова, Дзержинского, Богдана Чижика, 50 лет Советской Армии, Ойунского, Ярославского, Федора Попова, Дежнева, Стадухина, Халтурина, Петра Алексеева, Автострада 50 лет Октября, Севастопольская, Строителей, Чиряева, Жорницкого, Пионерская, Новокарьерная, Горького, Тургенева, Петровского, Бестужева-Марлинского, Свердлова, Семена Данилова, Ксенофонта Уткина, Автодорожная, набережной Романа Дмитриева, по Сергеляхскому шоссе, Вилюйскому тракту, Хатын-Юряхскому шоссе, Новообъездному шоссе.

Сумма муниципального контракта на проведение текущего ямочного ремонта дорог составляет 36,8 млн рублей. Работы по ямочному ремонту начаты 6 мая и завершатся в конце августа.

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