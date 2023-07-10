В Амгинском районе застрелили медведя, который повадился кормиться на свалке

Фото: Амгинская инспекция ГЭН

6 июля в Амгинском районе застрелили бурого медведя, которого заметили на свалке, сообщает газета «Амма олоҕо».

Утром того дня в Амгинскую инспекцию государственного экологического надзора поступило сообщение о медведе от местного жителя. Косолапый был замечен у прилегающей к свалке территории на речке Халбы.

– Оформив соответствующие разрешительные документы, инспекторы выехали в указанное место и ликвидировали его, – говорится в сообщении.

Медведь оказался крупным самцом, предположительно от 7 до 10 лет. Для досконального изучения патологический материал данной особи был направлен в институт биологии.

Амгинская инспекция напоминает, что у бурых медведей продолжается период спаривания. Будьте бдительны, при нахождении в лесах разговаривайте громко и перемещайтесь шумно, собственникам туристических баз рекомендуем своевременно утилизировать пищевые отходы.

При появлении медведя, обращайтесь в экстренные службы: единый номер вызова экстренных служб-112, пожарные и спасатели-101, полиция-102 и в Амгинскую инспекцию ГЭН Минэкологии РС (Я): 8 (41142) 41280.

Как сообщалось ранее, в Хангаласском районе медведица напала на женщину, которая собирала жимолость. Пострадавшей удалось спастись, она получила травмы и сейчас находится в больнице.

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