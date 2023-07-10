Нет теплых туалетов и душевых. В Оленекском районе требуют благоустройства ДЮСШ

Фото: trip-for-the-soul.ru

В Оленекском районе проверка выявила нарушения прав детей в местной спортивной школе, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Учебное здание Оленекской детско-юношеской спортивной школы не оборудовано теплым туалетом, душевой, раздельными помещениями для переодевания (раздевалкой). Здание не соответствует требованиям санитарных правил, что негативно влияет на здоровье учеников.

Суд удовлетворил иск прокурора района, который потребовал от администраций Оленекского района и спортивной школы устранить нарушения.

Решение суда не вступило в законную силу.

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