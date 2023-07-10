Пьяный мужчина угнал машину в 203 микрорайоне Якутска

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Якутии

Росгвардейцы задержали жителя Якутска по подозрению в совершении угона автомашины в 203 микрорайоне, сообщает пресс-служба ведомства.

Toyota Sienta была угнана со двора одного из домов в 203 микрорайоне. Росгвардейцы через несколько минут возле 21 корпуса заметили автомобиль, подходящий под приметы ориентировки.

В салоне находился молодой человек, который при виде автопатруля Росгвардии попытался скрыться, но был задержан. Выяснилось, что парень был пьян.

Задержанный 21-летний житель Якутска доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Автомобиль возвращен владельцу.

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