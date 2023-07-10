В Якутии из-за ЧС по лесным пожарам отменили внутриулусные рейсы в пяти районах республики

Фото: пресс-служба АК «Полярные авиалинии»

Авиакомпания «Полярные авиалинии» вынуждена отменить выполнение социально-значимых, то есть внутриулусных рейсов в пяти районах республики, сообщили «КП-Якутии» в пресс-службе воздушного перевозчика.

Это связано с введением режима ЧС в лесах регионального характера. Отмечается, что все трудовые и технические ресурсы АК «Полярные авиалинии» будут направлены на тушение и патрулирование природных очагов возгорания.

Ограничения на внутриулусные перевозки коснулись Кобяйского, Абыйского, Момского, Усть-Янского и Эвено-Бытантайского районов. При первой технической возможности рейсы будут выполнены.

Авиакомпания приносит искренние извинения за предоставленные неудобства и надеется на понимание пассажиров.

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