В Амге на пожаре пострадали младенец и мужчина

Фото: архив ГУ МЧС по Якутии

09 июля в 09.16 в пожарно-спасательную службу поступило сообщение о пожаре в частном доме на улице Молодежная в селе Амга Амгинского района.

Через три минуты к месту вызова прибыла пожарная команда. На момент их прибытия из кровли дома был виден открытый огонь. В результате пожара огнем поврежден дом на площади 35 кв.м.

В результате пожара пострадал мужчина 1998 г.р. и младенец 2023 г.р. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливаются. На ликвидацию пожара привлекались 10 человек личного состава и две единицы техники.

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