В Якутии тушат 33 лесных пожара на площади более 70 тысяч гектар

Фото: Авиалесоохрана

По данным на утро 10 июля, за сутки в регионе обнаружено 13 лесных пожаров площадью более 15 тысяч гектар, сообщает оперштаб Якутии.

На данный момент ведётся работа по тушению 33 пожаров площадью 71 612,5 га. Ликвидировано 23 возгорания площадью 15 103 га.

На пожарах работают 980 сотрудников лесопожарных формирований и 45 единиц техники. Еще 7 воздушных судов задействованы на тушении, 18 самолетов – на авиапатрулировании.

Особый противопожарный режим сохраняется на территориях Алданского, Абыйского, Вилюского, Усть-Алданского, Олекминского, Мирнинского, Усть-Майского, Эвено-Бытантайскиого районов.

ЧС муниципального характера действуют на территории Алданского, Вилюйского, Нерюнгринского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов.

Указом главы Якутии с 3 июля введен ЧС в лесах регионального характера.

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