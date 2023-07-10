В Якутске с 10 июля перекроют улицу Бабушкина

Фото: мэрия Якутска

С 10 июля улица Бабушкина будет перекрыта в связи с проведением работ по устройству водоотвода, сообщает мэрия Якутска.

Соответственно движение транспорта будет перекрыто по следующему графику:

- на участке от ул. Челюскина, 1 до ул. Челюскина, 1/2а с 10 июля по 11 июля;

- на участке от ул. Беринга, 6/1 до ул. Бабушкина, 14 с 12 июля по 13 июля;

- на участке от 50 лет Советской Армии, 29 до ул. 50 лет Советской Армии, 29в с 14 июля по 15 июля;

- на участке от ул. Кржижановского, 30/1 до ул. Кржижановского, 30/1а с 16 июля по 17 июля;

- на участке от ул. Кржижановского, 73/1 до ул. Кржижановского, 73б с 18 июля по 19 июля.

Движение будет временно ограничено в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

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