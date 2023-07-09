В Якутске на городском пляже раздадут презервативы сдавшим анализы на ВИЧ, гепатиты и сифилис

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Якутске проводится акция «Здоровое лето» по профилактике социально-значимых заболеваний, сообщает «Центр СПИД».

Жителей и гостей столицы старше 18 лет приглашают добровольно и бесплатно пройти экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, вирусный гепатит В, вирусный гепатит С, сифилис в мобильном пункте на городском пляже.

Акция будет проводиться с 10 по 14 июля с 10 до 15 часов на территории городского пляжа на 202 микрорайоне.

Анализы берутся из пальца руки, с соблюдением всех санитарных и противоэпидемических мер, в работе используется одноразовый инструментарий и экспресс-тесты 4 поколения с точностью свыше 96%. Время ожидания результатов — 10-15 минут.

Результаты экспресс-тестирования сообщаются устно и строго конфиденциально, а каждому сдавшему анализ бесплатно по желанию выдается презерватив.

По всем вопросам можно обращаться по телефону горячей линии «Центр СПИД» 89241710125.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.