Московский Ысыах в музее-заповеднике «Коломенское» собрал рекордное количество участников

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Более 26 тысяч человек в течение дня стали участниками главного якутского национального праздника Ысыах в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Это рекордное количество гостей: в прошлом году мероприятие посетило 25 тысяч человек. Праздник прошел в музее-заповеднике «Коломенское» в 16-й раз.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

На Ысыахе ежегодно собираются якутяне, живущие в Москве и москвичи, интересующиеся историей, культурой и традициями Якутии. Программа праздника включала традиционный обряд благословления — алгыс и яркое театрализованное представление, большой праздничный концерт, спортивные состязания, выставки, конкурсы, мастер-классы и многое другое.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Главная тема праздника в этом году — единство многонациональной России, участие россиян всех национальностей в установлении справедливого и многополярного мира и поддержка участников специальной военной операции. Одной из самых популярных стала площадка «Мы вместе», посвященная работе волонтерских движений, организаций и предприятий, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов назвал самыми почетными гостями Ысыаха в Коломенском бойцов спецоперации. Героям спецоперации был посвящен и большой завершающий осуохай в финале праздничного дня.

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

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