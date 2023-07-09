Московский Ысыах в музее-заповеднике «Коломенское» собрал рекордное количество участников

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Более 26 тысяч человек в течение дня стали участниками главного якутского национального праздника Ысыах в Москве, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Это рекордное количество гостей: в прошлом году мероприятие посетило 25 тысяч человек. Праздник прошел в музее-заповеднике «Коломенское» в 16-й раз.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
На Ысыахе ежегодно собираются якутяне, живущие в Москве и москвичи, интересующиеся историей, культурой и традициями Якутии. Программа праздника включала традиционный обряд благословления — алгыс и яркое театрализованное представление, большой праздничный концерт, спортивные состязания, выставки, конкурсы, мастер-классы и многое другое.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Главная тема праздника в этом году — единство многонациональной России, участие россиян всех национальностей в установлении справедливого и многополярного мира и поддержка участников специальной военной операции. Одной из самых популярных стала площадка «Мы вместе», посвященная работе волонтерских движений, организаций и предприятий, оказывающих поддержку участникам специальной военной операции.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Постоянный представитель Якутии при президенте РФ Андрей Федотов назвал самыми почетными гостями Ысыаха в Коломенском бойцов спецоперации. Героям спецоперации был посвящен и большой завершающий осуохай в финале праздничного дня.
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии
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