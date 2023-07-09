Фото: Минтранс Якутии

9 июля с 5 часов утра паромы между Якутском и Нижним Бестяхом возобновили работу, очередей со стороны Нижнего Бестяха не имеется, сообщает Минтранс Якутии.

График работы судов будет зависеть от судоходной обстановки на реке Лене.

8 июля движение паромов было ограничено из-за сильного ветра с порывами до 15-20 м/с. Встречный ветер не позволял судам ООО «Паромы Якутии» и ООО «Ассоциация строителей «АЯМ» отчалить согласно расписанию. В вечернее время в Нижнем Бестяхе наблюдалось увеличенное количество автомашин у причалов, в том числе и вдоль подъездной дороги.

Ведомство отмечает, что сегодня ограничения электроснабжения на камеры со стороны поселка Нижний Бестях не позволяют получать оперативную информацию о состоянии паромной переправы, в течение дня связь будет восстановлена.

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