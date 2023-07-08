Уведомление о размещении предвыборных агитационных материалов на выборах главы РС (Я), народных депутатов РС (Я)

Акционерное общество «Издательский дом «Комсомольская правда» сообщает о готовности предоставить услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании «Комсомольская правда», доменное имя KP.RU (ЭЛ № ФС77-80505 от 15.03.2021) для проведения предвыборной агитации на выборах Главы Республики Саха (Якутия) 10 сентября 2023 г., выборов народных депутатов Республики Саха (Якутия) 10 сентября 2023 г. и муниципальных выборов в Республике Саха (Якутия) 10 сентября 2023 г.

Стоимость (в валюте Российской Федерации) размещения агитационных материалов составляет: указано в Таблице.