В Якутске полицейские установили участников конфликта на перекрестке улиц Пояркова — Курашова

Фото: скриншот видео

Накануне в соцсетях распространилось видео конфликта двух мужчин на перекрестке Пояркова — Курашова в Якутске. Как сообщил автор видео, водитель серебристой Subaru набросился с кулаками на прохожего за замечание об остановке на пешеходном переходе. Видео конфликта можно посмотреть здесь.

За прохожего вступился другой мужчина и нападавший сел в свою машину и уехал. Агрессором оказался 32-летний житель Якутска, уроженец Казахстана.

Как сообщили полицейские, мужчина признал свою вину и извинился. В его отношении составлен административный протокол по ст. 20.1. «Мелкое хулиганство» КоАП РФ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.