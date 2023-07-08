В Якутии из-за сильного ветра ограничили движение судов на паромной переправе Якутск — Нижний Бестях

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Вечером 8 июля из-за сильного северо-западного ветра до 15-20 м/с судоходная обстановка на реке Лена осложнилась, сообщает пресс-служба Минтранса Якутии.

Встречный ветер не позволяет судам ООО «Паромы Якутии» и ООО «Ассоциация строителей «АЯМ» отчалить согласно расписанию. На паромной переправе со стороны поселка Нижний Бестях ограничили подачу судов.

У причалов со стороны поселка Нижний Бестях, в том числе и вдоль подъездной дороги, скопились машины. Для недопущения образования заторов и проезда до накопителя увеличено количество диспетчеров на переправах.

В Минтрансе просят учитывать повышенный поток автотранспорта в выходные дни и не нарушать правила дорожного движения во избежание образования заторов и аварийных ситуаций.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.