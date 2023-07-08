Для авиакомпании «Полярные авиалинии» приобрели два новых вертолета Ми-8МТВ-1

Фото: t.me/sadovnikovdd

Парк авиакомпании «Полярные авиалинии» пополнился двумя новыми многоцелевыми вертолетами Ми-8МТВ-1, сообщил первый зампред правительства республики Дмитрий Садовников.

Два воздушных судна были приобретены в лизинг по контракту с Государственной транспортной лизинговой компанией (ГТЛК). Вертолеты произведены на Казанском вертолетном заводе. Один уже прибыл в Маган, второй будет перегнан в Якутию в течение месяца.

Фото: t.me/sadovnikovdd

По словам Садовникова, «восьмерки» будут использоваться в выполнении срочных санитарных заданий, социально-значимых пассажирских перевозок, тушении лесных пожаров, поиске и спасении людей.

В пресс-службе главы и правительства Якутии добавили, что машины доработаны для установки дополнительных топливных баков емкостью по 915 литров, что позволяет увеличить максимальную дальность полета до 1050 км. Они могут использоваться практически в любых климатических условиях, при температурах от -50 до +50 градусов по Цельсию.

Фото: t.me/sadovnikovdd

Ми-8МТВ-1 оснащены обновленным светотехническим оборудованием, повышающим безопасность полетов. Светодиодные аэронавигационные огни улучшают видимость при взлете и посадке на необорудованные площадки. В пассажирских кабинах подготовлены места под установку медицинских модулей, а также выполнена доработка для оснащения машины внешней подвеской.

В последний раз такой вертолет приобретался в 2018 году. Всего в авиапарке «Полярных авиалиний» теперь числится свыше 20 вертолетов, в том числе 10 Ми-8 МТВ.

Фото: t.me/sadovnikovdd

«Каждое новое воздушное судно для нас большая радость, особенно Ми-8 МТВ! В первую очередь это тысячи спасенных жизней, тонны завезенных грузов, большое количество потушенных природных пожаров!», — заключил первый вице-премьер.

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