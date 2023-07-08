В воскресенье порывы ветра в Якутске могут достигать до 14 метров в секунду

Фото: KP.RU

В ближайшие сутки в столице Якутии сохранится прохладная погода.

– Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 4-9 м/с, порывы до 9-14 м/с. Ночью +9+11°, днем +23+25°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 8 июля в Якутске всего 16 градусов тепла и ветер со скоростью 8 метров в секунду.

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