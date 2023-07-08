Два человека утонули за сутки в Якутии

Фото: прокуратура Якутии

В селе Арылах Мирнинского района на реке Ботуобия во время купания утонул мужчина 1971 года рождения. Тело найдено.

Также обнаружен еще один погибший в селе Дирин Чурапчинского района, где во время купания в озере Уоланнах утонул ребёнок 2009 года рождения. На место выезжал заместитель прокурора района, проводится проверка.

Фото: прокуратура Якутии

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