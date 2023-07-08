«За 5 лет поддержка семей выросла в 8 раз». В праздник глава Якутии рассказал о семейной политике в регионе

Фото: пресс-служба главы Якутии

В России 8 июля отмечается День семьи, любви и верности, приуроченный к православному празднику памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Как и в сказаниях многих народов, в якутском эпосе «Олонхо» семья также является высшей нравственной ценностью, считает Айсен Николаев.

Государственная семейная политика республики направлена на укрепление и защиту семьи, где, кроме федеральных мер поддержки, принят ряд различных региональных, подчеркнул руководитель региона.

– За последние пять лет поддержка материнства и детства возросла почти в 8 раз. Если в 2018 году сумма составляла 3,5 млрд рублей, то сегодня это уже 26,5 млрд рублей. Всё это позволяет нам сохранять лидерство по уровню рождаемости – первое на Дальнем Востоке и седьмое по стране. Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал хорошие показатели по рождаемости и рост численности жителей в Якутии именно результатом нашей политики, – отметил он.

Он поблагодарил многодетные семьи Якутии, которых в республике уже более 34 тысяч, воспитывающих 118 тысяч детей. А также напомнил о долгожданной новости прошлого месяца о том, что в Якутии миллионный житель – девочка Сайыына. Еще на днях из Перинатального центра Национального центра медицины выписали маму с тремя сыновьями, а также маму из Сунтарского улуса, которая родила 15-го ребёнка.

Он пожелал якутянам сохранить любовь, доверие, взаимопонимание в семьях.

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