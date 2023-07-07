В Якутске подросток на мотоцикле столкнулся с автомобилем

Фото: ГАИ Якутска

7 июля около 11 утра на улице Халтурина произошло столкновение подростка на мотоцикле с автомобилем, сообщает телеграм-канал столичного ГАИ.

Подросток 2008 года рождения на мотоцикле «Alpha» без государственных регистрационных знаков, двигался по Халтурина, со стороны Лермонтова в сторону Кальвица.

В какой-то момент уходя от столкновения с выезжающим с прилегающей территории транспортом, он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомашиной «Мазда Демио» под управлением 19-летнего водителя.

В результате ДТП несовершеннолетний мотоциклист получил травмы: «сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мягких тканей грудной клетки, левого бедра, левой голени». Назначено амбулаторное лечение.

Водитель «Мазда Демио» к административной ответственности за текущий год не привлекался. По данному факту проводится проверка.

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