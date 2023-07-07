Федот Тумусов: С запретом на самовыдвижение кандидатов в Ил Дарханы явно переборщили

Федот Тумусов, депутат Государственной думы. Фото: Пресс-служба партии «СРЗП» (Республика Саха) Якутия

Вчера, 6 июля, депутаты Ил Тумэна из фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» внесли законопроект, расширяющий перечень кандидатов, допущенных к выборам главы республики. Действующая с июня 2012 года норма таким правом наделяет лишь тех, кто был выдвинут политическими партиями. Справороссы же настаивают: кандидатами в Ил Дарханы могут быть и самовыдвиженцы, если за них подпишется не менее 1 процента избирателей Якутии (сегодня около 7 тысяч человек).

Рассматривать законопроект предстоит уже следующему созыву Ил Тумэна. И в случае принятия закона он начнет действовать на очередных выборах главы РС (Я) в 2028 году. Фракция СРЗП уже объявила о том, что, безусловно, намерена биться за свою инициативу и в следующем созыве, призвав другие политические партии поддержать его.

Федот Тумусов, депутат Государственной думы:

- С запретом на самовыдвижение кандидатов в Ил Дарханы явно переборщили. Это нарушает избирательные права граждан Российской Федерации. И права жителей республики, которым предлагаются только те, кто прошел фильтр партийного согласования на разных уровнях. В 2001 году в республиканском законодательстве не было такой позорной нормы. И я, собрав подписи поддержавших меня жителей, зарегистрировался кандидатом в президенты Республики Саха. Чего так боится власть сегодня? Почему достойные представители нашего народа, которых знают и уважают в республике, без чьего-то партийного одобрения не могут выставить свою кандидатуру на должность Ил Дархана? Уверен, что это несправедливо.