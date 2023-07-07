Ливни и грозы прогнозируют почти по всей Якутии

Фото: KP.RU

В ближайшие сутки в 19 районах республики, а также в городе Якутске ожидаются дожди и сильный ветер, сообщает Якутский гидрометцентр.

В субботу, 8 июля, в Эвено-Бытантайском, Верхоянском, Томпонском, Усть-Алданском,Таттинском, Чурапчинском, Амгинском, Усть-Майском, Жиганском, Кобяйском, Намском, Горном, Хангаласском, Мегино-Кангаласском, Алданском, Нерюнгринском, Олекминском, Вилюйском, Верхневилюйском районах, а также в Якутске и его окрестностях ожидаются местами ливни и грозы.

Кроме того, скорость северо-западного ветра может достигать до 15-20 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Якутске 8 июля

Прогноз погоды в Якутске на субботу, 8 июля (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.