В Якутии республиканский материнский капитал «Семья» на третьего ребенка увеличат в два раза

Фото: Андрей СОРОКИН

Глава Якутии Айсен Николаев на республиканском фестивале «Семья года-2023» сообщил о решении увеличить размер республиканского материнского капитала «Семья», передает пресс-служба главы и правительства республики.

Республиканский материнский капитал «Семья» выплачивается в Якутии при рождении третьего и последущего ребенка. Ил Дархан предложил увеличить его в два раза, до 300 тысяч рублей.

«Важно, чтобы семьи принимали решение о рождении детей, опираясь не только на федеральную поддержку, но и на поддержку республики. Поэтому принял решение об увеличении размера республиканского материнского капитала „Семья“ при рождении третьего и последующего ребенка в два раза, до 300 тысяч рублей», — сказал Айсен Николаев.

Отмечается, что увеличение размера республиканского материнского капитала «Семья» с 151 690 рублей в 2 раза станет поддержкой для семей, принявших решение родить третьего или последующего ребенка.

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