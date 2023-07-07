В Якутии молодожены до 25 лет будут получать единовременную денежную выплату

Фото: Андрей СОРОКИН

Молодожены до 25 лет в Якутии будут получать единовременную денежную выплату, объявил глава республики Айсен Николаев 7 июля на республиканском фестивале «Семья года-2023».

Дополнительная мера поддержки в виде единовременной денежной выплаты будет введена с 1 января 2024 года. Выплату смогут получить молодые семьи при вступлении в первый брак в возрасте до 25 лет включительно.

Министерству труда и социального развития республики поручено внести в 4 квартале текущего года соответствующий проект закона на рассмотрение парламента.

«Считаю, что данный вопрос весьма актуальный и будет способствовать не только укреплению семейных ценностей, повышению статуса семьи, но и увеличению числа рождений в целом», — отметил Айсен Николаев.

На эту меру поддержки в 2024 году оценочно потребуется 76,5 миллионов рублей. Средства предлагается заложить при формировании бюджета Якутии на 2024 и последующие годы и ежегодно предусматривать в государственной программе республики «Социальная поддержка граждан в Республике Саха (Якутия)».

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