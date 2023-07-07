Кратковременные дожди и грозы прогнозируют в Якутске 8 июля

Фото: KP.RU

В субботу, 8 июля, в столице Якутии ожидаются грозы и порывы ветра до 9 метров в секунду

– Переменная облачность, кратковременные дожди, грозы, ветер северо-западный 4-9 м/с, ночью порывы 9-14 м/с, днем и при грозе порывы 15-20 м/с. Ночью +16+18°, днем +20+22°, – сообщается на сайте Якутского гидрометцентра.

Днем 7 июля в Якутске было плюс 28 градусов и ветер со скоростью 5 метров в секунду.

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