В Якутии ради обустройства железной дороги к грузовому терминалу на пару месяцев закроют проезд по трассе «Лена»

Фото: Управление автодорог Якутии

Продолжается строительство грузового терминала на станции «Нижний Бестях». С 11 июля планируется перекрытие на пару месяцев трассы «Лена» ради прокладки железной дороги, сообщает Управление автородог Якутии.

– В связи со строительством подъездных железнодорожных путей на участке строительства протяженностью в 200 метров с 11 июля до 1 сентября этого года проезд будет осуществляться по объездной дороге, – говорится в пресс-релизе.

В конце 2023 года планируется заезд первого локомотива с грузовыми вагонами от железнодорожной станции «Нижний Бестях» до грузового терминала «Нижний Бестях».

Отмечается, что строительство грузового терминала ведется в соответствии с планом-графиком.

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства республики Семен Коркин осмотрел объекты по строительству грузового терминала в Нижнем Бестяхе. Фото: Управление автодорог Якутии

Возле причалов ООО «Ассоциация строителей «АЯМ» на паромной переправе в поселке Нижний Бестях возводится накопитель и устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Обсужден вопрос строительства дополнительной полосы до конца июля и пункта ожидания пассажиров на причале до конца сентября текущего года, а также вопрос расширения в следующем году дороги для заезда на причал.

Фото: Управление автодорог Якутии

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