В Якутске спасли кота, сидящего на столбе пять дней

Фото: скриншот видео

6 июля в Якутске сотрудники Службы спасения Якутии сняли со столба белого котика, который сидел на нем уже пятый день. Инцидент произошел в районе Покровского тракта, 7 км.

Об этом «КП – Якутия» рассказала зоозащитница Злата Сычева. На ситуацию с котиком обратил внимание сердобольный сосед, который пытался привлечь внимание волонтеров. А потом его сын позвонил в Службу спасения Якутии и добился того, что приехал автокран.

Когда спасатель его стаскивал со столба, пришлось повозиться. Испуганное животное намертво вцепилось когтями в столб.

– Бери не за спинку, а за шкирку. И брось его, ничего ему не будет, – комментирует автор видео. Но спасатель отказывается и спускается по лестнице, бережно держа испуганного кота.

Как уточнили в Службе Спасения Якутии, спустил кота Тит Алексеев, принял внизу Анатолий Заболоцкий. Видео для читателей Дзена по ссылке.

Напомним, это уже не первый случай спасения котов, сидящих на столбах. Такие инциденты были в мае и июне.

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