Ушла из жизни Раиса Кулаковская — внучка якутского просветителя Алексея Кулаковского

Фото: ddnykt.ru

6 июля 2023 года перестало биться сердце Раисы Реасовны Кулаковской, старшей внучки великого якутского просветителя Алексея Кулаковского — Өксөкүлээх Өлөксөй.

Раиса Реасовна была известна в республике как педагог-энтузиаст, яркий представитель педагогической династии Кулаковских, сделавшая многое по развитию якутской национальной школы. Она стояла у истоков создания уникального национального государственного музея им Д.К. Сивцева — Суорун Омоллоона.

По ее инициативе были проведены многогранные работы по возрождению традиций народа, по развитию языковой культуры, глубокому изучению истории родной литературы.

Редакция «КП-Якутия» приносит соболезнования родным и близким Раисы Реасовны. Гражданская панихида состоится завтра, 8 июля, в траурном зале «Некрополь» с 14 часов.

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