«Выпил и сел за руль чужой машины». В Якутске задержали пьяного угонщика

Фото: скриншот видео МВД

Ночью 7 июля в полицию обратилась жительница дома на улице Рихарда Зорге, которая сообщила об угоне автомобиля марки «Тойота Виста», припаркованного во дворе.

Сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы МУ МВД России «Якутское» обнаружили разыскиваемый автомобиль на улице Широких-Полянского, а также установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый 37-летний мужчина.

Выяснилось, что женщина забыла запереть автомобиль, оставив ключи в салоне. Этим обстоятельством воспользовался пьяный угонщик, но был оперативно задержан сотрудниками полиции. Автомобиль возвращен владелице в исправном состоянии.

Заведено уголовное дело по ч.1 ст.166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

МВД также опубликовала фрагмент допроса задержанного. Мужчина на видео почему-то раздет выше пояса. Сидя в полицейской машине он говорит: «я вообще законы уважаю».

– За что задержаны?

– Выпил алкоголь и сел за руль чужой машины.

– Вину признаете?

– Да, не надо было ехать

– Ранее привлекались?

– Да, по 111-й (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) и по 112-й (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).

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