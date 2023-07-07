В Якутске на озере спасли тонущего мужчину

Фото: скриншот видео t.me/crimyakutiaru

6 июля вечером на озере ТЭЦ в 202-м микрорайоне начал тонуть человек, сообщает паблик «КримЯкутия».

На том месте купалась компания молодых людей. В какой-то момент одни из них заплыл слишком далеко и начал тонуть. Тонул он не картинно, по киношному: не кричал, не барахтался и не звал на помощь, а потеряв все силы, он набирает воздух и все время ныряет под воду, словно хочет отдохнуть.

Девушки на берегу стали кричать и звать на помощь. К счастью рядом оказались прохожие и ринулись спасать. Они прихватили с собой кусок дерева и направились к утопающему.

Человек из последних сил схватился за палку и его начали потихоньку тащить. Метр за метром, толкая и волоча его за собой, спасителям удалось вытащить его на берег. За то, что всем пришлось пережить, бедняга, на эмоциях, еще получил пару оплеух.

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