Житель Якутска до смерти забил знакомую, поссорившую его с женой

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутске 26-летний мужчина осужден за совершение особо тяжкого преступления в отношении женщины, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК РФ по Якутии.

Трагедия произошла в новогодние январские праздники 2023 года. Пьяный подсудимый пришел в квартиру на улице Халтурина, где встретил свою 40-летнюю знакомую, которая ранее спровоцировала конфликт между ним и его женой.

Из-за этого он набросился на женщину и нанес ей не менее 40 ударов руками и ногами, причинив тяжкий вред здоровью. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия и суда подсудимый признал свою вину. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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