Жителям Якутии могут выплатить до 50 тысяч рублей за информацию о виновниках лесных пожаров

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

С начала пожароопасного периода в Якутии зарегистрировано уже свыше 300 природных пожаров. Сотрудники государственного пожарного надзора ежесуточно проводят осмотры мест пожаров, опрашивают сотни свидетелей для установления обстоятельств.

Как сообщила замначальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Якутии Надежда Петрова, якутяне могут помочь сотрудникам, если они располагают достоверной информацией о виновниках, за денежное вознаграждение от 10 до 50 тысяч рублей.

Если вы располагаете достоверной информацией о виновниках, то можете сообщить в территориальное лесничество, сотруднику МЧС России по вашему району или на телефон доверия Главного управления 8(4112) 39-99-99.

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