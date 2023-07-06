В Ленском районе Якутии водитель иномарки съехал в озеро и утонул

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Вечером 5 июля на региональной автодороге «Умнас» в Ленском районе автомобиль Toyota Platz съехал с дороги в озеро, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

На месте происшествия следственно-оперативная группа выяснила, что 52-летний водитель перепутал педаль тормоза с педалью газа, из-за чего машина съехала в озеро, расположенное вдоль трассы.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

34-летняя пассажирка, которая в момент ДТП находилась на переднем сидении, рассказала, что скорость машины составляла составляла 60-70 км/ч. После случившегося она и водитель сумели выбраться из салона, но мужчина доплыть до берега не смог и утонул.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В ходе проверки установлено, что Toyota Platz принадлежит пассажирке, а погибший мужчина не имел водительского удостоверения. Кроме того, оба в момент аварии были пьяны — по словам женщины, они вместе с сожителем до поездки выпили бутылку водки, а после отправились прокатиться.

Проводится проверка. Все причины и обстоятельства происшествия предстоит установить следствию.

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