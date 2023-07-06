Прокуратура Якутска выявила нарушения в лагере «Бинго» после публикаций в СМИ

Фото: Дворец детского творчества Якутска

Прокуратура опубликовала результаты проверки детского лагеря «Бинго», на который пожаловались родители детей.

Напомним, что родителей детей, заселившихся в лагерь, неприятно удивило внутреннее убранство.

— Путевки продают за 40 тысяч рублей, детей размещают в ужасающих условиях, — писали они.

После публикаций в СМИ руководство Дворца детского творчества, которому с июня принадлежит лагерь, сообщило, что генеральная уборка помещений проводились силами сотрудников учреждения и рассказали о реконструкции лагеря.

На момент проверки в лагере находилось 87 детей. А также выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства, а также установлено, что автоматическая пожарная сигнализация была в ненадлежащем состоянии.

Прокуратура внесла представления начальнику Управления образования Якутска, руководителю лагеря, в отношении которого также возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 1 ст. 6.7, ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ.

По результатам рассмотрения представлений приняты меры к устранению допущенных нарушений, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица. Административные материалы находятся на рассмотрении и контроле.

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