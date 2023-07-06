Депутаты от «Справедливой России» меняют закон о выборах Главы Республики

Софрон Афанасьев. Фото: Василий КОНОНОВ

Закон «О выборах Главы РС (Я)» действует с июня 2012 года, он прямо указывает, что кандидатом здесь может быть только представитель избирательного объединения (читай: партии). Если закон примут, такое право появится и у самовыдвиженцев.

6 июля депутаты фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Ил Тумэна внесли в парламент республики законопроект об изменении закона «О выборах Главы РС (Я)». В случае принятия законопроекта в Главы Республики смогут выдвигаться и самовыдвиженцы, которые сегодня по неизвестным причинам не могут принимать участие в выборах Ил Дархана.

В 2012-м в закон о выборах Главы были внесены изменения, допускающие на выборы Главы только согласованных партийных представителей. В «Справедливой России» считают, что пришло время меняться, дав возможность проявить себя на благо жителей республики и не ангажированным политическими партиями представителям.

Руководитель фракции «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» Софрон Афанасьев заявил, что депутаты «Справедливой России» следующего созыва будут единодушно голосовать за поправки.

- Мы обсудили законопроект с кандидатами в депутаты Ил Тумэна от нашей партии и пришли к единому мнению, что его необходимо поддержать, дав возможность и самовыдвиженцам бороться за главный пост Якутии. Чем больше наших депутатов будет в следующем созыве, тем больше шансов появится и у законопроекта, - резюмировал Софрон Афанасьев.