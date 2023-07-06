В Намском районе Якутии водитель сбил школьницу, скрылся и выпил водки

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 5 июля в больницу Намского района за медпомощью обратилась 17-летняя девушка с автотравмой, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Она рассказала, что около 10 часов утра переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу у стадиона, когда ее сбила машина белого цвета. После случившегося водитель остановился возле девушки, отругал ее за поспешность при переходе дороги и, не оказав помощи, уехал.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Пострадавшая, испугавшись и пребывая в шоковом состоянии, сразу не поняла, что получила травму. Но спустя пару часов из-за боли в спине вынуждена была обратиться за медпомощью в больницу. Медики диагностировали у нее закрытый компрессионный перелом позвоночника и госпитализировали.

Полицейские опросили свидетелей ДТП, просмотрели камеры видеонаблюдения и установили виновника аварии.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Оказалось, что водитель имеет стаж вождения 38 лет, за последний год один раз привлекался за превышение скорости.

Мужчина рассказал, что девушка выбежала на дорогу неожиданно, и он уже не смог избежать наезда. При этом о случившемся решил никому не сообщать, так как подумал, что пешеход не пострадала. В ГИБДД пояснили, что подобное объяснение не освобождает водителя от ответственности за оставление места ДТП.

Кроме того, когда сотрудники полиции явились к нарушителю, обнаружилось, что тот пьян. Мужчина сказал, что выпил бутылку водки, уже приехав домой после случившегося. Освидетельствование на состояние опьянения выявило у него 0,744 мг этанола на литр выдыхаемого воздуха. Составлен протокол по ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ за нарушение запрета водителю употреблять алкогольные напитки после ДТП, к которому он причастен.

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