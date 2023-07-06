Планируете поступление в университет? Приемная комиссия Сибирского федерального университета приедет прямо к вам домой

Работа приемной комиссии СФУ. Фото: Пресс-центр ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

СФУ в городе Красноярске - это 6 тысяч бюджетных мест, общежитие для каждого студента в шаговой доступности от места учебы и стипендия до 20 тысяч рублей! Более 100 направлений подготовки позволят выбрать ту специальность, которая нужна именно вам. Также в университете есть собственный медицинский центр и необходимая для жизни инфраструктура: бассейны, тренажерные залы, горнолыжные трассы, магазины и даже поле для гольфа.

Студенты на фоне библиотеки. Фото: Пресс-центр ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Кроме того, СФУ заботится об абитуриентах из других городов и регионов и предоставляет им программы поддержки: компенсацию проезда при релокации, заселение в общежития, стипендию. Также для талантливых первокурсников, хорошо сдавших ЕГЭ, университет предлагает программу «Университетская долина», которая включает в себя стипендию 20 тысяч рублей, общежитие повышенной комфортности или поддержку научного руководителя на протяжении всего периода обучения.

Абитуриент знакомиться с правилами поступления. Фото: Пресс-центр ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Вы сможете узнать подробности поступления, получить консультацию по направлениям обучения и специальностям, а самое главное - лично подать документы, не уезжая далеко из родного города.

Приемная комиссия СФУ будет ждать вас 11 июля 2023 года в городе Якутске по адресу: улица Петра Алексеева, 25.

Студенты СФУ в главном корпусе. Фото: Пресс-центр ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»

Подробности - по телефону горячей линии 8-800-550-22-24, на сайте университета https://admissions.sfu-kras.ru, в группе ВКонтакте https://vk.com/dovuz_sfu или телеграм-канале https://t.me/dovuz_sfu.