На 6 июля в Якутии около 800 лесопожарных тушат 32 возгорания в лесах

Фото: Иван МАКЕЕВ

Ситуация сложная, высокая грозовая активность порождает массовое возникновение лесных пожаров на удаленных и труднодоступных территориях, передает пресс-служба Минэкологии Якутии.

По информации оперштаба Якутии, всего действует 140 лесных пожаров.

В работе 32 лесных пожара на площади 5,9 тысячи га. Из них локализовано семь площадью 1,7 тысячи га.

На тушении зайдествовано 796 лесопожарных, 24 единицы техники и пять воздушных судов. Ведется авиапатрулирование, наземное патрулирование и космомониторинг.

Напомним, в что в республике с 3 июля действует режим ЧС. Также режим ЧС муниципального характера введен на территории Алданского, Вилюйского, Оймяконского, Олекминского и Усть-Майского районов.

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