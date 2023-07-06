Жителя Мирного приговорили к 8,5 годам тюрьмы за убийство двоюродного брата

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Якутии

В Якутии 37-летний житель города Мирного осужден к длительному сроку лишения свободы за убийство своего родственника, сообщают пресс-службы прокуратуры и СУ СК региона.

Трагедия произошла в декабре прошлого года. Подсудимый и его двоюродный брат распивали алкоголь в квартире, когда между ними произошла ссора, сопровождавшаяся оскорблениями и переросшая в драку.

Восприняв слова брата как личное оскорбление, подсудимый схватил из кухонной тумбы нож и нанес родственнику несколько ударов, в том числе и в жизненно-важные органы. От полученных колото-резаных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

Вину мужчина в ходе следствия и судебного разбирательства признал в полном объеме и дал показания об обстоятельствах произошедшего. Суд приговорил мужчину к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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