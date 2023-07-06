В Москве 8 июля пройдет якутский национальный праздник Ысыах

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Музей-заповедник «Коломенское» в Москве вновь станет местом проведения главного якутского национального праздника, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Ысыах в Москве отмечают с 2007 года по традиции именно в Коломенском, в прошлом году его участниками стали более 25 тысяч человек.

Для гостей праздника подготовили интересную программу. Она включает в себя разнообразные конкурсы, работу детской площадки, выставку предметов культуры и быта, в частности — национальных ювелирных изделий, мастер-классы, в том числе — по приготовлению строганины из северной белорыбицы, лекторий и встречи с выдающимися уроженцами республики, выступления артистов и спортсменов.

Большой интерес у гостей праздника всегда вызывают соревнования по мас-рестлингу, увидеть выступления сильнейших атлетов также можно будет в Коломенском 8 июля.

Программа, получившая название «Народы России — сила Отечества», представит зрителям искусство российских регионов и стран СНГ. На сцене в день праздника гостей порадуют заслуженные артисты и коллективы Якутии, а также артисты «Центрального Дома Российской Армии им. М.В. Фрунзе».

«Ысыах – одно из самых крупных и ярких этнокультурных мероприятий Москвы, которое из года в год дарит яркие впечатления всем его гостям. Так было в прежние годы, так будет и в этот раз, нас всех вновь ждет большой и красивый праздник, – сказал Сергей Ануфриенко, директор Московского дома национальностей.

В этом году Ысыах в Коломенском будет посвящен Году педагога и наставника в Российской Федерации, Году труда в Республике Саха (Якутия), продолжению многовековой традиции единения народов России и поддержке участников специальной военной операции.

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