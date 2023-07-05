В Якутии стартует сезон сбора ягод

В Якутии начинается сезон сбора ягод Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Якутии установлены сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов, сообщает Минэкологии региона.

В первой половине июля созревает земляника в Амгинском, Вилюйском, Таттинском, Нюрбинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Хангаласском и Намском районах. На территории Якутска, а также Мегино-Кангаласского и Верхоянского районов эти ягоды можно собирать с середины месяца. Примерно в это же время начинается сбор малины в Вилюйской группе районов. Голубику разрешается собирать с 20-х чисел июля.

С 5 августа черная смородина поспевает в северных районах, в вилюйской группе улусов – с середины последнего летнего месяца. Бруснику можно собрать после 20 августа, охту в северных районах – с первой декады августа. В начале августа жители Мирнинского района выйдут на поиски черники, в Алданском, Ленском, Нерюнгринском районе – к середине августа.

Заготовка кедровых орехов стартует с 25 августа, а в некоторых районах – лишь с 2 сентября. В ведомстве напоминают, что нельзя добывать незрелые кедровые шишки ударами колота или срыванием веток, так как это портит крону и ствол дерева. Собирать можно только упавшие шишки.

По сбору грибов ограничений нет. Однако следует помнить, что при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки.

– Отмечаем, что в установленные сроки гражданам разрешена заготовка только для собственных нужд. Чтобы добывать дары леса в коммерческих целях, по лесному законодательству необходимо заключить договор аренды лесного участка. Граждане могут посещать леса и собирать дикоросы беспрепятственно, в том числе и на арендованных кем-то участках лесного фонда, – информирует министерство.

С подробными сроками сбора ягод и плодов вы можете ознакомиться на картинке.

Источник: Минэкологии Якутии

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