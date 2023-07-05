Возвращаясь с Ысыаха Олонхо, водитель заснул за рулем и вылетел в кювет

Полицейские у перевернутой машины на трассе из Томтора. Скриншот видео МВД России по Якутии

В Якутск вернулась сводная группа МВД, обеспечившая безопасность во время Ысыаха Олонхо. Возвращаясь, полицейские оказали помощь нескольким якутянам, сообщает пресс-служба ведомства.

К примеру, блюстители порядка помогли водителю «Тойоты Филдер», который вылетел в кювет и перевернулся. Полицейские поставили автомобиль на колеса и отбуксировали. Водитель был трезв, но заснул за рулем от усталости. К счастью, мужчина не пострадал.

Кроме того, сотрудники МВД помогли устранить поломку другой машины, а также поделились спутниковой связью, чтобы еще один водитель мог сообщить родственникам свое местонахождение.

Отмечается, что на автодороге от села Томтор наблюдалась плохая видимость из-за пыли и интенсивности дорожного движения. Сам путь по территориям Томпонского и Оймяконского районов является не из простых.

В целом национальный праздник в Оймяконском районе не омрачился серьезными происшествиями, но не обошлось без 6 мер административного характера. Безопасность на мероприятии обеспечивали 27 сотрудников полиции.

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