В двух районах Якутска техника повредила линии электропередачи

Фото: Якутскэнерго

В среду, 5 июля, две сторонние организации повредили кабельные линии электропередачи в Якутске, сообщает пресс-служба «Якутскэнерго».

Несогласованная прокладка газовой трубы возле учебного корпуса КФЕН в 10:10 часов утра повредила головную кабельную линию 6 кВ «РП-13-1», питающуюся с подстанции «Набережная». В результате без электроснабжения на 30 минут остались объекты СВФУ. Энергетики Центрального РЭС оперативно запитали потребителей по распределительным сетям.

В 15:52 во время прокладки инженерных сетей поврежденным оказалась кабельная линия с трансформаторной подстанции «142 квартал №2». Под ограничение электроснабжения попал многоквартирный дом по улице Губина 5/1. На данный момент энергетики ведут восстановительные работы.

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