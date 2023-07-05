5433 малыша родилось в Якутии за первое полугодие 2023 года

Фото: Иван ВИСЛОВ

В июне 2023 года в Якутии родилось 640 детей: 312 мальчиков и 327 девочек, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Всего за полгода текущего года родились 5 433 ребенка, из них 2761 мальчик и 2672 девочки.

В преддверии Ысыаха Туймаады, 23 июня, в Якутии появился долгожданный миллионный житель —в семье Онуфриевых родилась дочка. Девочку в честь лета назвали Сайыыной.

По данным Управления ЗАГС, популярными в июне у мальчиков стали имена Александр, Артем, Богдан, Вячеслав, Давид, Дамир, Марк, Максим, Тимур, Эркин и Эрхан.

В списке редких и необычных имен мальчиков, получивших свидетельства о рождении в июне 2023 года: Альберт, Борис, Василий, Григорий, Денис, Захар, Илья, Платон, Роман, Сергей, Трофим, Федор.

Популярными именами девочек в июне стали Алиса, Виктория, Дарина, Ева, Милана, Мия, Оливия, Сайаана и София.

В списке редких необычных имен — Анастасия, Венера, Екатерина, Лидия, Нелли, Ольга, Светлана, Татьяна, Эльвира.

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