В четверг в Якутске ожидается до +28 градусов

Фото: Андрей Сорокин

Днем в четверг, 6 июля, в Якутске температура воздуха составит до +28 градусов, сообщает ЯУГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер западный 4-9 м/с. Ночью +12+14°, днем +26+28°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +26 градусов, ветер 1 м/с.

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